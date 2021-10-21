خليج سرت يبرم ثاني صفقاته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 04:30 مساء
نادي خليج سرت يعلن ضم المدافع المبروك الرحال. (الإنترنت)

أعلن نادي خليج سرت، مساء اليوم الخميس، ضم المدافع المبروك الرحال، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي لخليج سرت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رحبوا معنا بالوافد الجديد اللاعب المبروك الرحال».

وسبق لمبروك الرحال أن لعب لعدة أندية منها نادي المدينة وشباب الجبل وأبو سليم.

وكان خليج سرت قد أبرم أولى صفقاته تحضيرا للموسم الجديد بضم الحارس عبد المهيمن الحراري قادما من نادي الـوحدة.

وسيشرف على فريق خليج سرت المدير الفني المهدي بوشاح، ومدرب الحراس عبد الله العمامي والمرافق الطبي رافع البرغثي.

وستقام قرعة مسابقة الدوري الليبي الممتاز لموسم (2021-2022)، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الليبية طرابلس.

هذا وحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الأول من نوفمبر المقبل.

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