16 مشاركا في دورة المعد البدني بالأكاديمية الأولمبية

جانب من دورة المعد البدني بالأكاديمية الأولمبية الليبية. (الإنترنت)

انطلقت بالأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس، دورة في مجال الإعداد البدني لتأهيل الكوادر الرياضية وفق أُسس ومعايير علمية في التدريب والإعداد والتخطيط.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قالت مشرفة الدورة حدهم العابد، إن هذه الدورة الثانية لإعداد المعد البدني العام لتحديد المستوى الثاني (بإشراف وتنظيم مباشر من الأكاديمية الأولمبية الليبية وبتعاون الاتحاد الليبي للطب الرياضي، وبمشاركة 16 مدربًا من الذين اجتازوا بنجاح الدورة الأولى المستوى (A) التي أقيمت العام الماضي.

وأضافت الدكتورة حدهم، أن الدورة تتضمن محاضرات نظرية وعملية، وأن البداية كانت السبت الماضي بمحاضرتين؛ الأولى طرق تنمية عناصر اللياقة البدنية، لكمال التاورغي، والمحاضرة الثانية عن كيفية التعامل مع المتدرب لعماد كعيب.

والأحد، أُلقيت محاضرتان أيضًا؛ الأولى عن التغدية للرياضين لنجية شلابي، ومفهوم اللياقة البدنية وفسيولوجية رياضيي الأداء العالي لعبدالحميد إلياس، وأُقيمت الإثنين محاضرة عن الوحدة التدريبية المصغرة وكيفية وضعها والهدف منها لإبراهيم عطية، ومحاضرة عن التدريب باستخدام الأدوات البديلة والمساعدة لعماد كعيب.

وفي بقية البرنامج اليوم الثلاثاء المحاضرة الأولى التدريب الدائري للمحاضر عماد كعيب، والمحاضرة الثانية التغذية والسوائل والأملاح التعويضية لرياضيي الأداء العالي للدكتور عبدالحميد إلياس.

وغدًا الأربعاء، تقام محاضرة عن وضع برنامج أسبوعي خلال فترة المنافسات لإبراهيم عطية، ومحاضرة أخرى عن علم النفس الرياضي لأنيسة الصقري، والخميس 30 سبتمبر، المحاضرة الأولى الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي لخالد أبوزيان، والمحاضرة الثانية التشريح الوظيفي لعبدالكريم ضو.