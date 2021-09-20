«السويحلي» و«المروج» في نهائي «كأس الطائرة» تحت 21 عاما

الكرة الطائرة. (الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، خيري دوه، أن قاعة المرج ستشهد، غدًا الثلاثاء، المباراة النهائية للتتويج بكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا.

وتجمع قاعة المرج بطل الكأس بالمنطقه الأولى «المروج»، مع بطل الكأس بالمنطقة الثانية «السويحلي»، والفائز منهما سيتوج ببطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020 / 2021.

يشار إلى أن بطل الكأس بالمنطقه الثالثة «الأهلي طرابلس»، اعتذر عن عدم المشاركة في هذه النهائيات.

يذكر أن الفائز في المباراة النهائية سيتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة، دون ميداليات.