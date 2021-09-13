السويحلي يتوج بكأس وذهبية الكرة الطائرة «تحت 17 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 10:19 صباحا
منافسات الكرة الطائرة «تحت 17 عاما». (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الطائرة)

اختتمت بصالة الألعاب الرياضية بمصراته نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا، وفي آخر مباراتين فاز الهلال على الاتحاد، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتيجتها (25/ 23، 25/ 27، 25/ 19، 25/ 22)، كما فاز السويحلي على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 18، 25/ 17، 25/ 20).

الترتيب النهائي للبطولة
تُوج فريق السويحلي بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد أن حقق الفوز في مبارياته الأربع التي خاضها، وجميعها بنتيجة 3 /0، ليحقق السويحلي الانتصار في 12 شوطًا ولم يفقد النتيجة أي شوط وجمع في رصيده 12 نقطة.
وجاء نادي الاتحاد المصراتي ثانيًا وتُوج بالميدالية الفضية بعد الفوز في 3 مباريات وفقد النتيجة في مباراة واحده له محققا 9 أشواط وعليه 4 أشواط وجمع في رصيده 9 نقاط.

وجاءت الجزيرة ثالثا وتُوج بالميدالية البرونزية بعد أن حقق الفوز في  مباراتين وفقد النتيجة في مباراتين أخريين، للجزيرة 7 أشواط وعليه 8 وجمع في رصيده 6 نقاط.

ورابع الترتيب فريق الهلال الفائز في مباراة واحدة وفقد النتيجة في 3 مباريات للهلال 4 أشواط وعليه 10وجمع في رصيده 3 نقاط.

وخامس الترتيب لفريق الاتحاد الذي فقد النتيجة في مبارياته الأربع التي خاضها، للاتحاد شوطين وعليه 12 شوطا، ورصيد خال من النقاط.

حكام البطولة
ساهم في إدارة مباريات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 / 17 عاما الحكام مفتاح أبوزويدة، وفتح الله الروياتي، وحسين الغيراني، وحسين النيرفو، وعلي أشتيوي ،وعلي الاؤجلي وعصام الفسي، وحسن الحويج، وشعبان بن عروس، وأحمد شعيب وعلي العلواني، وأسامة عقل، وعلي الرجوبي، وخالد الناقوري، وخليفه الجندي.

حفل التتويج
وفي ختام البطولة، أقيم حفل التتويج وتحصل نادي السويحلي على كأس البطولة والميدالية الذهبية، ونادي الاتحاد المصراتي على الميدالية الفضية ونادي الجزيرة على الميدالية البرونزية.

وفي الجوائز الفردية تحصل على جائزة أفضل معد محمد الطويل لاعب نادى السويحلي، وأفضل ضارب أنور المعلم لاعب نادي السويحلي، وأفضل لاعب صد عبدالناصر محمد نادي الهلال، أفضل لاعب في الاستقبال علي دغدنة لاعب نادى الاتحاد المصراتي، وأفضل لاعب حر مصعب الأشلم لاعب نادي السويحلي، وأفضل لاعب في الإرسال إسحاق شاحوت من نادي السويحلي، وأفضل لاعب شامل أمير أبوزريبة من نادي الجزيرة.

منافسات الكرة الطائرة «تحت 17 عاما». (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الطائرة)
منافسات الكرة الطائرة «تحت 17 عاما». (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الطائرة)
منافسات الكرة الطائرة «تحت 17 عاما». (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الطائرة)
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