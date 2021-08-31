طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنجولا

المنتخب الليبي

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بنقل المنتخب الوطني بطائرة رئاسية إلى العاصمة لواندا، لمواجهة منتخب أنجولا في الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إلى مديرعام جهاز الطيران الخاص، يكلفه بنقل بعثة المنتخب الوطني بالطائرة الرئاسية إلى لوندا عاصمة أنجولا يوم الخميس الثاني من ديسمبر المقبل، والعودة يوم 7 من الشهر نفسه.

وأشار الخطاب إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى «توفير الأجواء المناسبة للمنتخب الوطني حتى يتمكن من أداء المبارة والعودة بنتيجة إيجابية»، كما وجّه بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بالخصوص.

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ويحوض المنتخب الليبي الجولة الافتتاحية أمام منتخب الغابون، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب «شهداء بنينا» الدولي. ويتواجد المنتخب الليبي في المجموعة السادسة بجوار منتخبات: مصر وأنجولا والغابون.

وكان المنتخب الوطني الليبي عاد من معسكره التحضيري الذي أقامه في أزميت التركية، لاسيما أن تدريبات الإثنين بملعب «شهداء بنينا» حضرها جميع اللاعبين المحترفين، عدا لاعب «سبورتينغ براغا» البرتغالي المعتصم بالله المصراتي، الذي تأكد حضوره غداً الإثنين.