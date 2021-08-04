تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 07:59 مساء
مباراة سابقة للأهلي طرابلس في الدوري. (إنترنت)

اجتمع صباح اليوم مدير أمن طرابلس، العميد محمود ضوء العابد، رفقة مساعد المدير للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، بمدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري، في ديوان المديرية لوضع الترتيبات اللازمة لتأمين مبارة «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه «الاتحاد» نظيره «الأهلي طرابلس»، يوم الجمعة المقبل، في تمام السابعة مساءً، لتحديد بطل النسخة الحالية من الدوري الممتاز، بعد تأهلهما للمباراة النهائية على حساب كل من «الأهلي بنغازي» و«الأخضر»، على التوالي.

وأكد الحضور، خلال الاجتماع، ضرورة وضع جميع الخطوات التي من شأنها ضمان إقامة هذه المباراة في أجواء أمنية إيجابية، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بقرار حظر التجوال للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك من أجل السلامة العامة.

ووجهت المديرية رسالة إلى الجماهير، خاصة في طرابلس بضرورة توخي الحظر من التجمعات واتباع البروتوكولات الصحية والاحترازية؛ حيث شددت على تطبيق مبدأ التباعد ومنع الاحتكاك والتجمعات والاختلاط للجماهير الرياضية.

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