الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي التتويج بالدوري

فريق الاتحاد. المركز الإعلامي

أُقيمت اليوم الأحد، مباراتا الدور الرباعي، دوري التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم (2020-2021)، اللتين تحدد خلالهما طرفا المباراة النهائية.

وبلغ الأهلي طرابلس المباراة النهائية بفوزه على مضيفه الأخضر 2-1، في المواجهة التي جمعتهما بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في دور نصف النهائي للمسابقة.

افتتح النجم عبدالرحمن العمامي التسجيل لمصلحة الأخضر في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، وأدرك المهاجم الدولي أنيس سلتو التعادل للأهلي طرابلس في الدقيقة 35، وأضاف محمد الترهوني الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

في المقابل أقصى فريق الاتحاد ضيفه الأهلي بنغازي وتأهل إلى المباراة النهائية بفوزه بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما بملعب مصراتة. وسجل هدف الفوز للاتحاد لاعبه التونسي غازي العيادي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وسيلتقي الاتحاد في النهائي مع جاره الأهلي طرابلس، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محايد سيتم تحديده لاحقًا من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم.