«التريكي» رئيسًا للاتحاد الليبي للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 29 يوليو 2021, 03:50 مساء
الجمعية العمومية تحتار «التريكي» رئيسًا للاتحاد الليبي للدراجات. (إنترنت)

عُقد اليوم الخميس، الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية بالاتحاد الليبي للدراجات، في مدينة مصراتة، والذي شهد انتخاب الدكتور نور الدين التريكي، رئيسًا للاتحاد الليبي للدراجات.

وأعلنت لجنة الانتخابات، عن تجديد الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي للدراجات، الثقة في الدكتور التريكي، وانتخابه رئيسًا بإجماع الحاضرين، في قائمة تضم العديد من الأسماء والخبرات الإدارية والرياضية.

وجاءت القائمة المنتخبة كالتالي:

نورالدين التريكي رئيسًا، ومرعي سليمان المغربي نائبًا، وسمير موسي العمراني أمينًا عامًا، وعزالدين إبراهم النعاس، أمينًا للصندوق، وعضوية كلٍ من البهلو المبروك عيسى، وعلي محمد البدري، وعادل سالم السائح، وحمد سالم العرفي، وفدية فرج أبوكارة.

«التريكي» رئيسًا للاتحاد الليبي للدراجات. (إنترنت)
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