أرقام وإحصاءات قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز

مباراة سابقة بين الأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (إنترنت)

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020-2021، ورصدت «بوابة الوسط» ملخص لإحصاءات وأرقام الدوري حتى الجولة الـ21 كالتالي:

نتائج الأسبوع الـ21

المجموعة الأولى:

- التعاون × الأهلي بنغازي: 2-1.

- الصداقة × دارنس: 1- صفر.

- الأنوار × شباب الجبل: 4-2.

- الأخضر × النصر: 1- صفر.

- الهلال × نجوم أجدابيا: 3- صفر.

- خليج سرت × التحدي: 1- صفر.

المجموعة الثانية:

- رفيق × الوحدة 2-1.

- السويحلي × الشط: 2-1.

-المدينة × أبوسليم: 3-2.

-الاتحاد المصراتي × المحلة: 1-1.

- الأهلي طرابلس × الخمس: 4 -صفر.

- الاتحاد × الأولمبي: 2- صفر.

ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى: «الأهلي بنغازي 53 - الأخضر 51 - الهلال 49 - النصر 46 - خليج سرت 32 - التحدي 22 - دارنس 21 - شباب الجبل 18 - الصداقة 17 - التعاون 13 - الأنوار 12 - نجوم أجدابيا 10».

المجموعة الثانية: «الاتحاد 50 - الأهلي طرابلس 46 - الاتحاد المصراتي 32 - الأولمبي 30 - أبو سليم 27 - السويحلي 27 - الخمس 23 - المدينة 25 - المحلة 23 - رفيق 21 - الشط 19 - الوحدة 16».

مجموعة الأهداف المسجلة في هذا الأسبوع 24 هدفًا، للمجموعة الأولى 15هدفًا وللمجموعة الثانية 17 هدفًا، وإحصاءات الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الـ21، 524 هدفًا.

الهبوط:

غادر بشكل رسمي الأنوار ونجوم أجدابيا من المجموعة الأولى، والوحدة وفي انتظار الفريق الثاني المغادر، الذي انحصر بشكل رسمي بين الشط ورفيق، الشط 19 نقطة ورفيق 21 نقطة من المجموعة الثانية.