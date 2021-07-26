أرقام وإحصاءات قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020-2021، ورصدت «بوابة الوسط» ملخص لإحصاءات وأرقام الدوري حتى الجولة الـ21 كالتالي:
نتائج الأسبوع الـ21
المجموعة الأولى:
- التعاون × الأهلي بنغازي: 2-1.
- الصداقة × دارنس: 1- صفر.
- الأنوار × شباب الجبل: 4-2.
- الأخضر × النصر: 1- صفر.
- الهلال × نجوم أجدابيا: 3- صفر.
- خليج سرت × التحدي: 1- صفر.
المجموعة الثانية:
- رفيق × الوحدة 2-1.
- السويحلي × الشط: 2-1.
-المدينة × أبوسليم: 3-2.
-الاتحاد المصراتي × المحلة: 1-1.
- الأهلي طرابلس × الخمس: 4 -صفر.
- الاتحاد × الأولمبي: 2- صفر.
ترتيب المجموعات:
المجموعة الأولى: «الأهلي بنغازي 53 - الأخضر 51 - الهلال 49 - النصر 46 - خليج سرت 32 - التحدي 22 - دارنس 21 - شباب الجبل 18 - الصداقة 17 - التعاون 13 - الأنوار 12 - نجوم أجدابيا 10».
المجموعة الثانية: «الاتحاد 50 - الأهلي طرابلس 46 - الاتحاد المصراتي 32 - الأولمبي 30 - أبو سليم 27 - السويحلي 27 - الخمس 23 - المدينة 25 - المحلة 23 - رفيق 21 - الشط 19 - الوحدة 16».
مجموعة الأهداف المسجلة في هذا الأسبوع 24 هدفًا، للمجموعة الأولى 15هدفًا وللمجموعة الثانية 17 هدفًا، وإحصاءات الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الـ21، 524 هدفًا.
الهبوط:
غادر بشكل رسمي الأنوار ونجوم أجدابيا من المجموعة الأولى، والوحدة وفي انتظار الفريق الثاني المغادر، الذي انحصر بشكل رسمي بين الشط ورفيق، الشط 19 نقطة ورفيق 21 نقطة من المجموعة الثانية.
وستحسم بطاقة الهبوط الثانية للمجموعة الثانية في الجولة الأخيرة، حين يلتقي الشط جاره المدينة، ويقابل رفيق منافسه الأهلي طرابلس. ويحتاج رفيق إلى الفوز في مباراة المقبلة أمام الأهلي طرابلس أو التعادل ولكن بشرط خسارة أو تعادل فريق الشط. أما الشط فيحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة أمام المدينة بشرط خسارة أو تعادل رفيق صرمان.
- بطاقة التأهل إلى الرباعي:
انحصرت البطاقة الثانية بين فريقي الهلال والأخضر إلى الدور الرباعي، بعد أن ضمن الأهلي بنغازي البطاقة الأولى بتصدره المجموعة الأولى، وخرج النصر رسميًّا من الرباعي ويحل في الترتيب الرابع بعد خسارته أمام الأخضر بهدف دون مقابل، وتحدد الجولة الأخيرة صاحب البطاقة الثانية. وفي المجموعة الثانية الاتحاد والأهلي طرابلس إلى الدور الرباعي عن هذه المجموعة.
الهدافون:
ويشتعل صراع الهدافين في الدوري الليبي الممتاز قبل نهاية الدوري بجولة، حيث يتنافس على لقب الجائزة كل من فيصل البدري بـ10 أهداف، وأنس المصراتي 9، ويعقوب عبدالله وإبراهيم بودبوس وعبدالرحمن العمامي 8 أهداف، وتالانداي 7، وأنس الورفلي 7، ومعتز المهدي 7 أهداف، وإيفيونغ 6 أهداف، وناصر العروصي لاعب الصداقة 5 أهداف، وشاهين الجميل 6 أهداف، وأنيس السلتو 4 أهداف، وحسام حسن 4 أهداف.