أرقام وإحصاءات قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 يوليو 2021, 05:09 مساء
مباراة سابقة بين الأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (إنترنت)

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020-2021، ورصدت «بوابة الوسط» ملخص لإحصاءات وأرقام الدوري حتى الجولة الـ21 كالتالي:

نتائج الأسبوع الـ21
المجموعة الأولى:

- التعاون × الأهلي بنغازي: 2-1.

- الصداقة × دارنس: 1- صفر.

- الأنوار × شباب الجبل: 4-2.

- الأخضر × النصر: 1- صفر.

- الهلال × نجوم أجدابيا: 3- صفر.

- خليج سرت × التحدي: 1- صفر.

المجموعة الثانية:
- رفيق × الوحدة 2-1.

- السويحلي × الشط: 2-1.

-المدينة × أبوسليم: 3-2.

-الاتحاد المصراتي × المحلة: 1-1.

- الأهلي طرابلس × الخمس: 4 -صفر.

- الاتحاد × الأولمبي: 2- صفر.

ترتيب المجموعات:
المجموعة الأولى: «الأهلي بنغازي 53 - الأخضر 51 - الهلال 49 - النصر 46 - خليج سرت 32 - التحدي 22 - دارنس 21 - شباب الجبل 18 - الصداقة 17 - التعاون 13 - الأنوار 12 - نجوم أجدابيا 10».

المجموعة الثانية: «الاتحاد 50 - الأهلي طرابلس 46 - الاتحاد المصراتي 32 - الأولمبي 30 - أبو سليم 27 - السويحلي 27 - الخمس 23 - المدينة 25 - المحلة 23 - رفيق 21 - الشط 19 - الوحدة 16».

مجموعة الأهداف المسجلة في هذا الأسبوع 24 هدفًا، للمجموعة الأولى 15هدفًا وللمجموعة الثانية 17 هدفًا، وإحصاءات الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الـ21، 524 هدفًا.

الهبوط:
غادر بشكل رسمي الأنوار ونجوم أجدابيا من المجموعة الأولى، والوحدة وفي انتظار الفريق الثاني المغادر، الذي انحصر بشكل رسمي بين الشط ورفيق، الشط 19 نقطة ورفيق 21 نقطة من المجموعة الثانية.

وستحسم بطاقة الهبوط الثانية للمجموعة الثانية في الجولة الأخيرة، حين يلتقي الشط جاره المدينة، ويقابل رفيق منافسه الأهلي طرابلس. ويحتاج رفيق إلى الفوز في مباراة المقبلة أمام الأهلي طرابلس أو التعادل ولكن بشرط خسارة أو تعادل فريق الشط. أما الشط فيحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة أمام المدينة بشرط خسارة أو تعادل رفيق صرمان.

- بطاقة التأهل إلى الرباعي:
انحصرت البطاقة الثانية بين فريقي الهلال والأخضر إلى الدور الرباعي، بعد أن ضمن الأهلي بنغازي البطاقة الأولى بتصدره المجموعة الأولى، وخرج النصر رسميًّا من الرباعي ويحل في الترتيب الرابع بعد خسارته أمام الأخضر بهدف دون مقابل، وتحدد الجولة الأخيرة صاحب البطاقة الثانية. وفي المجموعة الثانية الاتحاد والأهلي طرابلس إلى الدور الرباعي عن هذه المجموعة.

الهدافون:
ويشتعل صراع الهدافين في الدوري الليبي الممتاز قبل نهاية الدوري بجولة، حيث يتنافس على لقب الجائزة كل من فيصل البدري بـ10 أهداف، وأنس المصراتي 9، ويعقوب عبدالله وإبراهيم بودبوس وعبدالرحمن العمامي 8 أهداف، وتالانداي 7، وأنس الورفلي 7، ومعتز المهدي 7 أهداف، وإيفيونغ 6 أهداف، وناصر العروصي لاعب الصداقة 5 أهداف، وشاهين الجميل 6 أهداف، وأنيس السلتو 4 أهداف، وحسام حسن 4 أهداف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس ورفيق في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
عدي حسونة.. ثاني ليبي يغادر أولمبياد طوكيو 2020
رياضة محلية
اليوم.. 5 مباريات في الجولة الأخيرة للدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح الأحد لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يقلل فيروس كورونا مستوى ذكاء البشر؟