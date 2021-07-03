اتحاد الكرة الليبي يصدر أشد العقوبات بحرمان ناديي رفيق والصداقة من اللعب على أرضهما لمدة عام

شعار اتحاد كرة القدم الليبي. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عقوبات قاسية وغرامات مالية، مع حرمان ناديي رفيق والصداقة باللعب فوق ملاعبهما لمدة سنة كاملة بعد أحداث مباريات الجولة الـ15 ببطولة الدوري الممتاز.

تمت عقوبة ملعب فريق نادي الصداقة وحرمان الفريق من اللعب فوق ملعبه لمدة عام كامل، وتغريمه عشرة آلاف دينار، وهذا بعد أحداث مباراته أمام التحدي.

ومعاقبة فريق رفيق بالحرمان من اللعب في ملعبه لمدة عام كامل وغرامة مالية عشرة آلاف دينار ليبي، كما عاقبت لجنة المسابقات فريق شباب الجبل بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، كما أصدرت اللجنة عدة عقوبات بحق عدد من اللاعبين.