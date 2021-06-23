الأخضر يصعد للمركز الثالث في جدول الدوري الممتاز على حساب شباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 07:54 مساء
فريق الأخضر الليبي. (إنترنت)

حقق فريق الأخضر الفوز على نظيره شباب الجبل، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، بالجولة الثالثة من مرحلة الإياب، بمباريات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وسجل هدفي الأخضر، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، كل من أحمد سعد في الدقيقة (14) والمالي علي أمادو في الدقيقة (63) من عمر المباراة.

وبهذا الفوز الثمين صعد الأخضر للمركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد شباب الجبل عند النقطة التاسعة، في المركز العاشر بجدول الترتيب.

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