بالصور: عبدالله وسند وحمودة أبطال سباق دراجات طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 يونيو 2021, 04:54 مساء
منافسات سباق الدراجات (إنترنت)

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، أمس الجمعة، سباقه الثالث من طرابلس إلى ترهونة 81 كيلومترا، بمشاركة 32 دراجا مثلوا أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والشرطة والجمارك والسويحلى والاتحاد المصراتي.

جاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج دراج «الاتحاد المصراتي» عبدالله عبدالله بفئة الأشبال بزمن 1.01.53 ساعة، وجاء ثانيا الدراج أركان الخويلدي «الجمارك» بزمن 1.5.57 ساعة، وثالثا الدراج محمد رمضان «الأهلي طرابلس» بزمن 1.5.57 ساعة، ورابعا همام القاضي «متسابق حر» بزمن 1.5.57 ساعة، وخامسا محمد المقطوف «متسابق حر»، وسادسا عبدالله البشتي «متسابق حر» وسابعا إبراهيم المنير «الأهلي طرابلس»، وثامنا مؤمن الشامس «الجمارك»، وتاسعا علي أبوعبدالله «الاتحاد المصراتي»، وعاشرا مؤيد محمد «الأهلي طرابلس».

وتوج ببطولة سباق الأواسط 81 كيلومترا، الدراج الحر سند سمير بزمن 2.50 ساعة، وجاء ثانيا بدرالدين عمران «الأهلي طرابلس» بزمن 2.50.31 ساعة، وثالثا معتز بالله «الشرطة» بزمن 2.50.31 ساعة.

وتوج ببطولة سباق الكبار دراج نادي الاتحاد علاء حمودة بزمن 2.37.00 ساعة، وجاء ثانيا محمد الشبلي «الاتحاد» بزمن 2.47.00 ساعة، وثالثا أنس اليتيم «الأهلي طرابلس» بزمن 2.47.00 ساعة، ورابعا أحمد المنير «الأهلي طرابلس» بزمن 2.48.58 ساعة، وخامسا طارق بادي «الاتحاد» بزمن 2.49.00 ساعة، وسادسا عبدالسلام أبوظهير «الأهلي طرابلس» بزمن 2.59.00 ساعة.

منافسات سباق الدراجات (إنترنت)
منافسات سباق الدراجات (إنترنت)
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