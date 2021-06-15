عبدالحميد لياس يستعين بواقعة سقوط إيريكسن لتوجيه رسالة إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم

كريستيان إريكسن يخرج من الملعب (إنترنت)

طالب عبدالحميد لياس، الأمين العام للاتحاد الليبي للطب الرياضي، بالاستفادة والعبرة مما حدث للاعب الدانماركي إيريكسن، في مباراة فنلندا وسقوطه بالملعب.

وقال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «حصلت حالة مماثلة في الملاعب الليبية سابقا وفي عدة دول، ولا بد من إلزام الجميع في ملاعبنا بتوفير سيارة إسعاف وطبيب في كل مباراة».

وأوضح: «اتفقنا من قبل مع اتحاد الكرة سابقا بعدم اعتماد أي مباراة بشروط طبية حرصا على سلامة الجميع.. وللأسف الاتفاق موجود لكنه لم ينفذ، كما نطالب بأهمية وجود ملف طبي لكل لاعب في أي لعبة حرصا على سلامتها.. وقمنا بالتنبيه على ذلك أكثر من مرة».