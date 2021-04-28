طائرة «السويحلي» ثالث أفريقيا و«الترجي» بطلا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أبريل 2021, 12:39 مساء
تتويج طائرة السويحلي في البطولة الأفريقية للطائرة (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

نجح فريق «السويحلي» في نيل الميدالية البرونزية، عبر احتلاله المركز الثالث، بالفوز على فريق «الأولمبي» القليبي التونسي، على أرض الأخير، خلال المنافسات التي استقبلتها تونس في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة على صعيد الرجال، التي فاز بلقبها نادي «الترجي» الرياضي التونسي، بعد الفوز على «الزمالك» المصري، الثلاثاء.

«السويحلي» فاز على «الأولمبي» القليبي بنتيجة (0/3)، في مباراة تحديد المركز الثالث، بواقع (25-21، 25-19، 25-19)، كما فاز «الترجي» على «الزمالك» بنفس النتيجة، بواقع (25-20، 25-23، 25-10)، ليحجز «الترجي» مقعده في كأس العالم للأندية، بعد أن اقتنص لقبه الخامس قارياً متساوياً مع «الزمالك» في المركز الثالث خلف «الأهلي» المصري (14 لقباً) و«الصفاقسي» التونسي (6 ألقاب).

ويعد اللقب هو الأول للترجي منذ الفوز بنسخة 2014 وسبقها من قبل ألقاب 1994 و1998 و2000، لينهي «الترجي» الهيمنة المصرية على اللقب، بعدما حسمت الأندية المصرية النسخ الخمسة الماضية، حيث حققت مصر آخر خمس بطولات أُقيمت من بطولة أفريقيا، إذ فاز الأهلي بنسخ 2015 و2017 و2018 و2019 بينما فاز طلائع الجيش بنسخة 2016، ولم يستطع الزمالك حصد اللقب الأول له منذ 2012 ليواصل بحثه عن اللقب الغائب.

شهدت مباراتا الدور نصف النهائي، فوز «الترجي» على الأولمبي القليبي، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، بواقع (13/25، 25 /21، 25/ 20)، وفي المباراة الثانية فقد ممثل الطائرة الليبية «السويحلي» مباراته أمام الزمالك بنتيجة (0/3)، وكانت نتائجها (25/ 19، 25/ 18، 25/ 23).

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