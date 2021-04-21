الأهلي بنغازي ينفذ تهديده

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 03:55 مساء
تدريبات الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

نفذت إدارة نادي الأهلي بنغازي تهديدها بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر الأخير تأجيل مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بنغازي التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء، أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية إلى غد الخميس.
 
جاء القرار بسبب عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجيري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا، الأمر الذي وقف حائلًا أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

من جانبه أعلن نادي الأهلي بنغازي غضبه من القرار، مؤكدًا احتجاجه على التأجيل بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الكونفدرالية، حيث يتوقف على نتيجة الجولتين موقف صعود الأهلي بنغازي وتأهله من عدمه.

خطاب إدارة الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يصدر بيانا.. وبرشلونة وريال مدريد لا يزالان في دائرة الدعم لـ«دوري ...
رياضة عالمية
أطفال أبطال (الحلقة 8)
فيديو
لمسة وفاء - سليمان عبدالصادق (الحلقة 8)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 8)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 8)
فيديو
الغربال (الحلقة 8)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 7)
فيديو
مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
بالفيديو: حمادة هلال يغني «صلوا على رسول الله»
ثقافة وفن
أتلتيكو مدريد يلحق بإنتر والأندية الإنجليزية في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
مؤسسو الدوري السوبر يعلنون موقفهم بعد انسحاب أندية مؤسسة
رياضة عالمية
المتمردون في تشاد يتعهدون بمواصلة الهجوم بعد وفاة ديبي.. ويرفضون «المجلس العسكري...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البطاطا المبطنة على مائدتك في رمضان