الأهلي بنغازي ينفذ تهديده

تدريبات الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

نفذت إدارة نادي الأهلي بنغازي تهديدها بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر الأخير تأجيل مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بنغازي التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء، أمام فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية إلى غد الخميس.



جاء القرار بسبب عدم مقدرة فريق أنيمبا النيجيري على الحصول على طيران خاص ينقله إلى ليبيا، الأمر الذي وقف حائلًا أمام وصوله في موعد المباراة التي كان مقررًا لها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

من جانبه أعلن نادي الأهلي بنغازي غضبه من القرار، مؤكدًا احتجاجه على التأجيل بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الكونفدرالية، حيث يتوقف على نتيجة الجولتين موقف صعود الأهلي بنغازي وتأهله من عدمه.

خطاب إدارة الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)