بالصور.. ملعب طرابلس الدولي يستعد للظهور بعد استبدال وصيانة 8 أبراج

الشلماني يتفقد ملعب طرابلس (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني رفقة النائب الأول خميس آدم وعضو مجلس الإدارة عادل الأوجلي بالمتابعة الميدانية لأعمال الصيانة الخاصة بإعادة التشغيل والتجديد للإضاءة بملعب طرابلس الدولي.

يقوم بأعمال الصيانة الشركة العامة للأعمال الكهربائية بمتابعة مباشرة من المهندس محمود ميلود المدير العام للشركة وفريق الصيانة والدعم الفني، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك».

أعمال الصيانة تستهدف استبدال كامل لمصابيح الإنارة لعدد أربعة أبراج وصيانة الإضاءة في الأبراج الأربعة الأخرى.

وتترقب مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم رقم «46» حل أزمة إنارة ملعب العاصمة طرابلس وتهيئته لاستقبال مباراة الديربي بين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»؛ لتقام بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ليلاً.

واختتمت مباريات الأسبوع السابع من المسابقة بإقامة آخر أربع مباريات، ففي ملعب طرابلس فاز «الاتحاد» على «أبوسليم» بهدفين دون رد سجلهما محمد زعبيه ومعاذ عيسى، بهذه النتيجة عزز فريق «الاتحاد» رصيده ووصل إلى النقطة 15 متساويًّا في النقاط مع «الأهلي طرابلس»، أما فريق «أبوسليم» فبقي بنفس رصيده السابق خمس نقاط.

وفي ملعب سرت واصل فريق «الأخضر» مشوار الانتصارات بعد أن فاز على فريق «خليج سرت» بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو فوز ثمين خارج الديار؛ ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 18 ويتصدر المجموعة الأولى، بينما بقي فريق «خليج سرت» بنفس رصيده السابق خمس نقاط.

وفي ملعب شحات عاد فريق «الهلال» الذي كان خاسرًا اللقاء في الشوط الأول بفوز ثمين على فريق «الصداقة» بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي «الهلال» فيصل البدري وأنس المصراتي، بينما سجل هدف «الصداقة» المحترف المالي جندال، وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق «الهلال» 14 نقطة، بينما بقي فريق «الصداقة» بنفس رصيده السابق سبع نقاط.

وفاز «الخمس» على «المدينة» بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي المدينة بتسع نقاط، كما فاز «الأهلي طرابلس» على «الوحدة» بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، أما «الوحدة» فبقي بنفس رصيده السابق سبع نقاط.

الشلماني يتفقد ملعب طرابلس (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

متابعة ملعب طرابلس (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

أعمال الصيانة في ملعب طرابلس (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

أحد الأبراج في ملعب طرابلس (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

أعمال الصيانة في ملعب طرابلس (الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)