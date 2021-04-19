بالصور.. ملعب طرابلس الدولي يستعد للظهور بعد استبدال وصيانة 8 أبراج

قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني رفقة النائب الأول خميس آدم وعضو مجلس الإدارة عادل الأوجلي بالمتابعة الميدانية لأعمال الصيانة الخاصة بإعادة التشغيل والتجديد للإضاءة بملعب طرابلس الدولي.
يقوم بأعمال الصيانة الشركة العامة للأعمال الكهربائية بمتابعة مباشرة من المهندس محمود ميلود المدير العام للشركة وفريق الصيانة والدعم الفني، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك».
أعمال الصيانة تستهدف استبدال كامل لمصابيح الإنارة لعدد أربعة أبراج وصيانة الإضاءة في الأبراج الأربعة الأخرى.
وتترقب مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم رقم «46» حل أزمة إنارة ملعب العاصمة طرابلس وتهيئته لاستقبال مباراة الديربي بين «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»؛ لتقام بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ليلاً.
واختتمت مباريات الأسبوع السابع من المسابقة بإقامة آخر أربع مباريات، ففي ملعب طرابلس فاز «الاتحاد» على «أبوسليم» بهدفين دون رد سجلهما محمد زعبيه ومعاذ عيسى، بهذه النتيجة عزز فريق «الاتحاد» رصيده ووصل إلى النقطة 15 متساويًّا في النقاط مع «الأهلي طرابلس»، أما فريق «أبوسليم» فبقي بنفس رصيده السابق خمس نقاط.
وفي ملعب سرت واصل فريق «الأخضر» مشوار الانتصارات بعد أن فاز على فريق «خليج سرت» بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو فوز ثمين خارج الديار؛ ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 18 ويتصدر المجموعة الأولى، بينما بقي فريق «خليج سرت» بنفس رصيده السابق خمس نقاط.
وفي ملعب شحات عاد فريق «الهلال» الذي كان خاسرًا اللقاء في الشوط الأول بفوز ثمين على فريق «الصداقة» بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي «الهلال» فيصل البدري وأنس المصراتي، بينما سجل هدف «الصداقة» المحترف المالي جندال، وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق «الهلال» 14 نقطة، بينما بقي فريق «الصداقة» بنفس رصيده السابق سبع نقاط.
وفاز «الخمس» على «المدينة» بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي المدينة بتسع نقاط، كما فاز «الأهلي طرابلس» على «الوحدة» بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، أما «الوحدة» فبقي بنفس رصيده السابق سبع نقاط.