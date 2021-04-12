الأهلي طرابلس يستعد لإطلاق مشروع استثماري وشركة قابضة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 12 أبريل 2021, 02:11 مساء
الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

ناقشت الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس، مساء أمس الأحد، بنود جدول أعمالها في الاجتماع العادي الأول لعام 2021، والمتعلقة بالحساب الختامي للعامين الماليين 2019 و2020، ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجاري، بالإضافة إلى المشروع الإستثماري الجديد، ومقترح إنشاء شركة الأهلي القابضة.

وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للجمعية العمومية، بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس الجمعية العمومية لمجلس الإدارة والجمهور الأهلاوي بالألقاب التي حققها النادي خلال الأيام الماضية، بحسب ما ذكرته صفحة النادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك.

قدم أبوعون شرحاً دقيقاً للمشروع الاستثماري المقترح، والإجابة عن كل تساؤلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، كما قدم الشكر إلى الرئيس الفخري إسماعيل الشتيوي على دعمه اللا محدود للنادي الأهلي.

ووسط أجواء سادها الاحترام المتبادل المليئة بالتفاؤل والإيجابية تمت مناقشة كل البنود والموافقة على مشروع الميزانية للعام الجاري، وكذلك المشروع الاستثماري والشركة القابضة.

واختتم الاجتماع بارتياح كبير من قبل الأعضاء لما عرض والنقاش الحضاري والرغبة الكبيرة في تطوير أداء النادي الأهلي طرابلس على جميع الأصعدة.

الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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