الأهلي طرابلس يستعد لإطلاق مشروع استثماري وشركة قابضة (صور)

ناقشت الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس، مساء أمس الأحد، بنود جدول أعمالها في الاجتماع العادي الأول لعام 2021، والمتعلقة بالحساب الختامي للعامين الماليين 2019 و2020، ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجاري، بالإضافة إلى المشروع الإستثماري الجديد، ومقترح إنشاء شركة الأهلي القابضة.
وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للجمعية العمومية، بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس الجمعية العمومية لمجلس الإدارة والجمهور الأهلاوي بالألقاب التي حققها النادي خلال الأيام الماضية، بحسب ما ذكرته صفحة النادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك.
قدم أبوعون شرحاً دقيقاً للمشروع الاستثماري المقترح، والإجابة عن كل تساؤلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، كما قدم الشكر إلى الرئيس الفخري إسماعيل الشتيوي على دعمه اللا محدود للنادي الأهلي.
ووسط أجواء سادها الاحترام المتبادل المليئة بالتفاؤل والإيجابية تمت مناقشة كل البنود والموافقة على مشروع الميزانية للعام الجاري، وكذلك المشروع الاستثماري والشركة القابضة.
واختتم الاجتماع بارتياح كبير من قبل الأعضاء لما عرض والنقاش الحضاري والرغبة الكبيرة في تطوير أداء النادي الأهلي طرابلس على جميع الأصعدة.