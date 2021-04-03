177 مشاركا و55 ألف دينار جوائز من «عاشور كلاسيك لبناء الأجسام»

منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس وتتواصل ليوم غد الأحد، بطولة عاشور كلاسيك لبناء الأجسام، بمشاركة 177 رياضيا من مختلف المدن الليبية، من بينها طبرق ودرنة وبنغازي والبيضاء وأجدابيا ومصراتة وطرابلس والزاوية وغريان والزاوية وصبراتة ورقدالين والقلعة.

خصصت اللجنة المنظمة 55 ألف دينار جوائز للبطولة موزعة على النحو التالي:

المتوج بلقب بطل أبطال بناء الأجسام سيحصل على مبلغ 15 ألف دينار، والترتيب الثاني سيحصل على سبعة آلاف دينار، والثالث ثلاثة آلاف دينار.

المتوج ببطولة الفيزيك سيحصل على سبعة آلاف دينار، والترتيب الثاني خمسة آلاف دينار، والثالث ثلاثة آلاف دينار.

المتوج ببطولة الكلاسيك سيحصل على سبعة آلاف دينار، والترتيب الثاني خمسة آلاف دينار، والترتيب الثالث ثلاثة آلاف دينار.