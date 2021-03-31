الأخضر والنصر والمروج أبطالًا للكرة الطائرة في الفئات السنية

أسدل الستار على مسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة بالمنطقة الأولى «دوري وكأس» للأعمار تحت 14 و17 و21 عامًا للموسم الرياضي 2020/2021، وهذه النتائج النهائية لمختلف الفئات.
فئة 14 عامًا
توج الأخضر بطلًا للدوري، أما الكأس فللهلال، وتوج فريق الأخضر بطلًا لدوري 14 عامًا، وجاء الهلال ثانيًّا، والمروج ثالثًا والنصر رابعًا، وتوج الهلال بطلًا لمسابقة الكأس.
فئة 17 عامًا
توج النصر بطلًا للدورى والكأس للمروج، وجاء تتويج النصر بطلًا لدوري تحت 17 عامًا، وجاء الهلال ثانيًّا، المروج ثالثًا، والأخضر رابعًا، والأهلي بنغازي خامسًا، كما توج المروج بطلًا للكأس.
فئة 21 عامًا
توج المروج بطلًا للدوري والكأس تحت 21 عامًا، وجاء الأهلي بنغازي ثانيًّا، والنصر ثالثًا، والهلال رابعًا، كما توج المروج أيضًا بطلًا لمسابقة الكأس.