الأخضر والنصر والمروج أبطالًا للكرة الطائرة في الفئات السنية

فريق طائرة المروج للشباب (إنترنت)

أسدل الستار على مسابقات الفئات السنية للكرة الطائرة بالمنطقة الأولى «دوري وكأس» للأعمار تحت 14 و17 و21 عامًا للموسم الرياضي 2020/2021، وهذه النتائج النهائية لمختلف الفئات.

فئة 14 عامًا

توج الأخضر بطلًا للدوري، أما الكأس فللهلال، وتوج فريق الأخضر بطلًا لدوري 14 عامًا، وجاء الهلال ثانيًّا، والمروج ثالثًا والنصر رابعًا، وتوج الهلال بطلًا لمسابقة الكأس.