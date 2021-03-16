توقيع عقد الرعاية للموسم الثالث للبطل العالمي كمال القرقني

توقيع عقد الرعاية للموسم الثالث للبطل العالمي كمال القرقني. (إنترنت)

وقعت شركة ليبيانا للهاتف المحمول، اليوم الثلاثاء، للسنة الثالثة على التوالي عقد رعاية مع البطل العالمي، كمال القرقني، الذي شرف ليبيا وحقق نتائج مشرفة ومحفزة خلال الفترة الماضية.

وأقامت شركة ليبيانا للهاتف المحمول حفلة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول عبدالمنعم الحجاجي، ورئيس قسم الإعلام بشركة ليبيانا عادل القريو، وضيف الشرف عبدالسلام غويلة، الوزير السابق للرياضة، وأمين الصندوق الأستاذ عادل البيباص، وحضر الحفل أيضًا عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام المختلفة.

وقد استهل الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا المهندس عبدالمنعم الحجاحي، الذي أكد فيها أهمية رعاية شركة ليبيانا للسنة الثالثة على التوالي البطل العالمي، وأن الشركة ستكون داعمة دائما للأبطال والشباب وبالتحديد في المجال الرياضي، ونحن دائما مع الأبطال.

أما البطل العالمي كمال القرقني فعبر عن سعادته بهذا التجديد والتكريم الذي حظي به من شركة ليبيانا ودعمها اللامحدود له خلال بطولاتي مستر أولمبيا لسنة 2019/2020، مؤكدا إصراره وعزمه على تشريف الرياضة الليبية عامة وبناء الأجسام خاصة.

أما رئيس قسم الإعلام والنشاط بالشركة المهندس عادل القريو، فقال في كلمته إن احتضان الرعاية للبطل العالمي كمال القرقني للسنة الثالثة على التوالي هو رمز وسفير للرياضة الليبية في العالم، وهو أول ليبي وأول عربي وأول أفريقي يتحصل على بطولة مستر أولمبيا ليبيا، وقد رعت «ليبيانا» الملاكم مالك الزناد ولن تقصر مع أي رياضي في كل ربوع ليبيا وهي سند للرياضة الليبية.

أما الأستاذ عبدالسلام غويلة وزير الرياضة السابق، فقال: «أولا الشكر للبطل العالمي الذي رفع راية ليبيا في أميركا والشكر لشركة ليبيانا الراعية للشباب والرياضة».

وأضاف: «لا بد من دولته ومن ليبيا ومن الإعلام دعمه وتحفيزه وأتمنى له التوفيق وأدعو شركات القطاع الخاص والشركات الخاصة إلى دعم الرياضات الفردية والجماعية، وأشكر كذلك شركة غالية الدوائية وطموحنا أن يكون موجودا في مستر أولمبيا ويحقق اللقب».

بعد ذلك تم التوقيع على عقد الرعاية بين رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا المهندس عبدالمنعم الحجاجي والبطل العالمي كمال القرقني.

وقد قدم القرقني هدية لشركة ليبيانا، وبدوره قام رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو بتقديم باقة ورد وشهادة تقدير للبطل العالمي كمال القرقني، وافتتح بعدها باب الأسئلة لوسائل الإعلام، حيث كان لـ«الوسط» السبق في الأسئلة، وقدمت سؤالا للبطل العالمي حول استعداداته لبطولة مستر أولمبيا ومتي يبدأ الاستعداد الفعلي لها، فاجاب أن الاستعدادات دائما مستمرة وسيكون هناك برنامج تدريب مكثف ومستمر في بريطانيا حتى موعد البطولة.

توقيع عقد الرعاية للموسم الثالث للبطل العالمي كمال القرقني. (إنترنت)

توقيع عقد الرعاية للموسم الثالث للبطل العالمي كمال القرقني. (إنترنت)