مصباح شنقب يكشف أهداف الورشة التي ينظمها لحراس المرمى

حارس المنتخب السابق مصباح شنقب. (إنترنت)

أكد مصباح شنقب، حارس مرمى فريق الأهلي طرابلس، والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أن الهدف من ورشة حراس المرمى التي سينظمها الفترة المقبلة، هو العمل على خلق الحراس الناشئين بشكل جيد، ومنها جعل الحارس يشارك في بناء الهجمة ويلعب الكرة بالرجلين والقدمين معًا.

وطالب، خلال تصريحات إذاعية لقناة «الشبابية»، بأن تكون دورة مدرب حراس المرمى وفق معايير محددة، موضحًا أن من أهداف الورشة تعليم المدربين للحراس بجانب اللياقة البدنية، وكيفية التعامل مع الحارس بدنيًّا.

وقال في تصريحات إذاعية لقناة «الشبابية»، إن دورات التدريب المستمرة يجب أن تكون للتطوير وليس للحصول رخصة مدرب فقط.

وأشار إلى أنه يستغرب من عدم وجود إدارة التطوير الفني في اتحاد الكرة تعمل بشكل دائم، وكذلك الأندية لا تهتم بالتطوير.