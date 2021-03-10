الشامخ القذافي.. هداف «التعاون» المتخصص في قص شريط أهداف الملاعب الجديدة

اللاعب الشامخ القذافي. (إنترنت)

أصبح هداف وقناص فريق التعاون بأجدابيا، الشامخ القذافي، هدافًا بالتخصص في افتتاح واستقبال الملاعب الجديدة بإحراز أول الأهداف بشباكها، حيث دوَّن اسمه كأول مَن أحرز الأهداف في ملعب الأبيار ثم في ملعب المرج.

وقص شريط افتتاح الأهداف في مباراة فريقه، التعاون أمام الأنوار في الجولة الماضية، في أول مباراة رسمية بملعب الأبيار، حيث سجل الهدف الأول في المباراة التي تفوق فيها فريقه بثلاثة أهداف لهدفين.

ثم عاد، الأحد الماضي، ليفتتح شريط الأهداف للأسبوع الثاني على التوالي بملعب بشير جود بالمرج في مباراة فريقه، التعاون، أمام جاره نجوم أجدابيا في ثاني ديربي جوار يجمع الفريقين خارج ديارهما في المبارة التي حسمها التعاون بثلاثية.

وقاد الشامخ القذافي فريقه إلى المرتبة السادسة على لائحة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين.

والشامخ القذافي من مواليد 1987 وبدأ مسيرته الكروية مع فريق خليج أجدابيا الذي تدرج بمختلف فئاته السنية والعمرية حتى الفريق الأول تحت قيادة المدرب الوطني يونس اقحيزان، لينتقل بعدها لتعزيز صفوف فريق التعاون الذي صعد معه لدوري الأضواء والشهرة، وخاض معه هذا الموسم الثالث تواليًا بملاعب الدوري الليبي الممتاز، والذي أصبح هدافه الأول في الكثير من المباريات والمواعيد الكروية المهمة.