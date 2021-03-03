الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 مارس 2021, 06:55 مساء
مباراة الأخضر والتحدي في الجولة الخامسة بالدوري الليبي الممتاز. (إنترنت)

جرت اليوم مباراتان في ملعبي الزاوية وشيخ الشهداء بالبيضاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء عزز فريق الأخضر موقعه في صدارة الدوري الليبي لكرة القدم برصيد 15 نقطة على صعيد فرق المجموعة الأولى، بعد فوزه على ضيفه التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فريق التحدي كان المبادر بالتسجيل، حيث تمكن لاعبه عمر أبواخريص من تسجيل هدف التحدي الوحيد في الدقيقة 14، وعدل الأخضر عن طريق ركلة جزاء تقدم لها المخضرم عبدالرحمن العمامي في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني استطاع البديل محمد علي جاب الله من تسجيل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 70 من أسست وكورة ثابتة للاعب عبدالرحمن العمامي، لتنتهي هذه المباراة بفوز الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فريق الأخضر وصل إلى النقطة 15، وهو متصدر حاليا المجموعة الأولى من 5 مباريات، بينما بقي فريق التحدي برصيده السابق 9 نقاط.

وفي ملعب الزاوية جرت مباراة السويحلي والأولمبي، حيث استمر التعادل بين الفريقين إلى الدقيقة 90، وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي استطاع مهاجم الأولمبي نصر الدين جمال من تسجيل هدف المباراة الوحيد، وبعدها أعلن الحكم إيقاف المباراة بعد انسحاب لاعبي السويحلي.

وإذا ما تم اعتماد نتيجة هذه المباراة فإن فريق الأولمبي سيصبح رصيده 8 نقاط، بينما يتوقف رصيد السويحلي عند النقطة 6.

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