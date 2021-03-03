الأهلي بنغازي يواجه وفاق سطيف في القاهرة

مباراة الأهلي بنغازي في الدوري (صفحة الأهلي بنغازي على فيسبوك)

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي ناصر فكرون، في تصريح إلى قناة ليبيا الرياضية، أن مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ستجرى بملعب بتروسبورت بمصر.

وأوضح فكرون أنه نظرًا لضرورة إبلاغ الاتحاد الأفريقي قبل المباراة بـ10 أيام بمكان الملعب ولعدم جاهزية ملعب بنغازي، فقد قررت الإدارة حسم قضية الملعب واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد رفع حظر عن الملاعب الليبية مؤخرًا، شريطة تحقيق جملة من الملاحظات الفنية حول الملاعب في بنغازي وطرابلس.