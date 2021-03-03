الأهلي بنغازي يواجه وفاق سطيف في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 مارس 2021, 04:42 مساء
مباراة الأهلي بنغازي في الدوري (صفحة الأهلي بنغازي على فيسبوك)

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي ناصر فكرون، في تصريح إلى قناة ليبيا الرياضية، أن مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية ستجرى بملعب بتروسبورت بمصر.

وأوضح فكرون أنه نظرًا لضرورة إبلاغ الاتحاد الأفريقي قبل المباراة بـ10 أيام بمكان الملعب ولعدم جاهزية ملعب بنغازي، فقد قررت الإدارة حسم قضية الملعب واتخاذ القرار بهذا الخصوص.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد رفع حظر عن الملاعب الليبية مؤخرًا، شريطة تحقيق جملة من الملاحظات الفنية حول الملاعب في بنغازي وطرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد