5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة

منافسات في كرة القدم المصغرة (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع خمس مباريات بالدورى الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الخامسة ستقام على ملعب القلعه مباراتان، الازدهار يلتقي بالنجم الرابطي، بداية من الثالثة مساءً، وتعقبها مباراة ويفرن والعبور.

وعلى ملعب الرحيبات سيجمع اللقاء الوحدة الزنتان مع النضال كاباو، وبالمنطقة السادسة على ملعب غدوه سيلتقى الإيمان مع الشروق، وعلى ملعب جيزاو سيجمع اللقاء النصر مع غدوة.

وأُقيمت أمس الثلاثاء أربع مباريات أسفرت عن فوز التحدي على الصخرة 4/ 3 والأحرار على الشموع 4/ 0 وتحدي مرزق على النسور 2/ 1 وتساوه على الريف 4/ 3.