رئيس هيئة الشباب والرياضة يكشف آخر تطورات ملعب طرابلس الدولي

بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، أنه اجتمع أمس مع مجموعة شركات، وتم الاتفاق على تجديد ملعب طرابلس بالعشب الطبيعي، وتركيب مدرجات تغطي الملعب وإزالة إعمدة الإنارة القديمة وتبديلها بجديدة.

وأوضح لبرنامج «في التسعين» بقناة «الوسط»، أنه سيتم تغيير كامل لغرف الملابس، وتوسيعها، بالإضافة إلى تطوير كافة المرافق المحيطة بالملعب، في مدة لا تتجاوز من 45 إلى 60 يوما.

وأضاف القنطري في تصريحه أنه سوف يتم تغيير منظومة الري للملعب بمنظومة جديدة وأفضل. مع تركيب إنارة بقوة أكثر، وكذلك تركيب مقاعد في المدرجات وزيادة حجم غرف تغيير الملابس لملعب طرابلس.

وعن أهمية صيانة ملعب النهر الصناعي، وملعب 28 مارس، قال القنطري، إن المعدات الخاصة بالملعب موجودة، وأن الشركة الإسبانية المشرفة سوف تأتي إلى ليبيا، وتستكمل الملعب في حال تحسن الوضع الأمني، وسيكون الملعب عشبا صناعيا.

أما بخصوص ملعب مدينة بنغازي 28 مارس فهو من ضمن اهتماماتنا أيضا، ونحن تواصلنا مع شركة التنمية وطلبنا منهم التواصل بالشركات المتعاقدة معهم لاستكمال الملعب، أو يتم إنهاء العقود معهم والتعاقد مع شركات جديدة.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أنه سوف يتم تغيير عشب ملعب طرابلس الدولي من العشب الطبيعي إلى عشب صناعي، مما أثار ردود فعل بين مؤيد ورافض هذا التغيير، والذي يعد من أقدم وأكبر الملاعب في ليبيا.