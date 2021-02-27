المغربي يطالب اتحاد الكرة بالتخفيف على أندية الدرجتين الثانية والثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 فبراير 2021, 08:59 مساء
عبدالمولى المغربي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولى المغربي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه ستتم مخاطبة الاتحاد العام لإمكانية إصدار قرار بشأن المشاركة لتكون اختيارية بالنسبة لأندية الدرجتين الثانية والثالثة في مسابقات هذا الموسم؛ نتيجة للظروف القاهرة وعدم مقدرة بعض الأندية على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الملزمة لقلة الإمكانات المتاحة من كل الحيثيات.

وأضاف قائلًا: «هذا حق مشروع أقرته اللائحة، حرصًا على سلامة الرياضيين، وتفاديًا لانتشار الوباء القاتل، وحتى لا تعاقب الأندية بعدم المشاركة، وتبقى في نفس درجتها، ولا تترتب مخالفات بعدم الاشتراك بفئتين سنيتين تنفيذًا للمادة 20 من الباب الرابع من اللائحة العامة للمسابقات».

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