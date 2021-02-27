نتائج قوية في دوري الأواسط لكرة القدم

منافسات دوري الأواسط لكرة القدم (إنترنت)

جرت مساء الخميس مباريات دوري الأواسط لفرق الممتاز تحت 20 عامًا في الأسبوع الرابع، الذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي بطرابلس لكرة القدم.

شهدت النتائج المسجلة فوز المحلة على رفيق بهدفين لصفر، والاتحاد على أبوسليم بهدفين لصفر، والأهلي طرابلس على الوحدة بهدفين لصفر، والمدينة يتعادل مع الشط بهدف لهدف.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الخامس، التي ستجرى الأربعاء المقبل، وستكون بمواجهة الأهلي طرابلس مع رفيق على ملعب الأهلي، والمحلة يلتقي المدينة على ملعب المحلة، وأبوسليم مع الوحدة على ملعب أبوسليم، والاتحاد يلتقي الشط على ملعب الاتحاد.