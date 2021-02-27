نتائج قوية في دوري الأواسط لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 27 فبراير 2021, 08:56 مساء
منافسات دوري الأواسط لكرة القدم (إنترنت)

جرت مساء الخميس مباريات دوري الأواسط لفرق الممتاز تحت 20 عامًا في الأسبوع الرابع، الذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي بطرابلس لكرة القدم.

شهدت النتائج المسجلة فوز المحلة على رفيق بهدفين لصفر، والاتحاد على أبوسليم بهدفين لصفر، والأهلي طرابلس على الوحدة بهدفين لصفر، والمدينة يتعادل مع الشط بهدف لهدف.

وفيما يلي جدول مباريات الأسبوع الخامس، التي ستجرى الأربعاء المقبل، وستكون بمواجهة الأهلي طرابلس مع رفيق على ملعب الأهلي، والمحلة يلتقي المدينة على ملعب المحلة، وأبوسليم مع الوحدة على ملعب أبوسليم، والاتحاد يلتقي الشط على ملعب الاتحاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النوع المتحور لفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به
ليبيا
النقابة العامة للنفط تمهل الجهات السيادية أسبوعا للرد وتنفيذ قرار زيادة مرتبات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق مجربة لمحاربة الأرق ليلا