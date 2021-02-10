التعادل يحسم ديربي مصراتة.. والهلال يفوز على خليج سرت في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 فبراير 2021, 10:32 مساء
مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي . (إنترنت)

خيم التعادل على مباراة ديربي مدينة مصراتة بين فريقي الاتحاد المصراتي والسويحلي، في المواجهة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للمجموعة الثانية.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح فريق الاتحاد المصراتي بأربع نقاط من فوز وتعادل، أما السويحلي فأصبح رصيده نقطتين من تعادلين.

وفي ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات المجموعة الأولى، فاز فريق الهلال على فريق خليج سرت بهدف وحيد، جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني.

بهذا الفوز حصد الهلال أول ثلاث نقاط في رصيده بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الأهلي بنغازي، أما فريق خليج سرت فأصبح في رصيده ثلاث نقاط جمعها من فوز وخسارة.

وفي ملعب صبراتة انتهت المبارة التي جمعت فريق رفيق وضيفه فريق الخمس ضمن المجموعة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، سجل هدفي الخمس يعقوب عبد الله ومحمد عيسى من ركلة جزاء، وسجل لرفيق محمد عياد والمحترف ديقان.

بهذه النتيجة عاد فريق الخمس بنقطة ثمينة من ملعب صبراتة، وأصبح رصيده أربع نقاط من فوز وتعادل، أما فريق رفيق فأضاف النقطة الثانية في رصيده من تعادلين.
 

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