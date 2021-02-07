«الفوناس» يكشف موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد

رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد الغير عادي سيعقد الخميس المقبل 11 فبراير بقاعة المعارض بمدينة تمنهنت جنوب ليبيا.

وأضاف الفوناس أن الاجتماع خصص لاعتماد اللائحة العامة الجديدة للاتحاد، والتي تضم لائحة المسابقات، والقيد والتسجيل، والجزاءات، والاحتجاجات والطعون، والعقود والإعارة، ومشاركات الأندية والأحكام العامة.

وأوضح أنه سيتم أيضا في الاجتماع تحديد موعد ومعاد انتخابات مجلس الإدارة، وتشكيل لجنتي الإشراف والطعون على العمليه الانتخابية.

يشار إلى أن الاتحاد العام سبق له تشكيل لجنة تعديل النظام الأساسي برئاسة أحمد اليزيدي، والمقرر فتحي شيمه، وعضوية حبيب عاشور وطارق المجبر.