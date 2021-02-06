أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي

جمال أبونوارة (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى اللاعب السابق والمدرب الحالي، جمال أبونوارة، سعادته البالغة وترحيب الرأي العام الرياضي بتقدمه للترشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم رغم صعوبة المنافسة.

وقال أبونوارة في تصريحات إذاعية لراديو «الشبايبة» إنه تلقى اتصالات ومباركة من عديد زملائه القدامى، باعتباره لاعبا سابقا للأهلي طرابلس والمنتخب لسنوات طويلة ويمثلهم.

وأكد أن له مشروعا كبيرا لتطوير اللعبة، ومن أهم ركائزه إقناع الدولة بأن كرة القدم الليبية هي مشروع مجتمع ولها استراتيجية خاصة، وكذلك تطوير المسابقات التي هي عصب اللعبة وخلق آليات التنافس بشكل أكبر.