الاتحاد يفوز على الجزيرة في دوري الطائرة

الاتحاد يفوز في دوري الطائرة (إنترنت)

حققت طائرة الاتحاد الفوز على الجزيرة في المباراة التي جمعتهما بقاعة زوارة ضمن الأسبوع الخامس للدورى الليبي للكرة الطائرة بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين.

تقدم الاتحاد بنتيجة الشوطين الأول والثاني (31/ 29، 25/ 20) والشوطين الثالث والرابع كان التفوق فيهما للجزيرة (25/ 18، 25/ 22)، والشوط الخامس حسمه الاتحاد لصالحه بفارق نقطتين (15/ 13).

الاتحاد صار بخمس نقاط من خمس مباريات والجزيرة صار بأربع نقاط.



أدار المباراة طاقم التحكيم المكون من عبد السلام البكراوي حكما أول والمسجلان نور الدين اليحياوي وخالد غانم وحكاما راية على اشتيوى وربيع الرفاعي وراقبها

عادل الرياني.