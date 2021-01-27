شباب الجبل يخطف نقطة ثمينة من أمام دارنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 02:00 مساء
من مبارة دارنس وشباب الجبل بملعب طبرق. (تصوير: طه الديباني)

خطف فريق شباب الجبل نقطة ثمينة من أمام فريق دارنس، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الدوري الليبي الممتاز، بملعب مدينة طبرق.

بادر فريق دارنس ممثل درنة الوحيد في الدوري الممتاز بالتسجيل في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عبر المهاجم إبراهيم الجارح، بينما خطف هدف التعادل لفريق شباب الجبل اللاعب سراج الهلودي في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

أهدر فريق دارنس عددا من الفرص المحقق للتسجيل خاصة خلال الشوط الأول، بينما استطاع فريق شباب الجبل السيطرة على منتصف الملعب والعودة للمباراة في الشوط الثاني وتحقيق التعادل والخروج بنقطة ثمنية.

قاد فريق دارنس المدرب عبدالعزيز فرج «زيزو»، الذي أجرى تغيير اضطراري بسبب إصابة المدافع هشام الحمر، بينما قاد فريق شباب الجبل المدرب التونسي، أنس العيساوي.

يذكر أن فريق دارنس تعرض لأزمة فنية طارئة عقب انسحاب مدربه التونسي، مكرم العامري، من مهمة تدريب الفريق بشكل مفاجئ قبل المبارة بنحو خمسة أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة الكهرباء تعلن عن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم الأربعاء (27 يناير ...
ليبيا
الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟