شباب الجبل يخطف نقطة ثمينة من أمام دارنس

من مبارة دارنس وشباب الجبل بملعب طبرق. (تصوير: طه الديباني)

خطف فريق شباب الجبل نقطة ثمينة من أمام فريق دارنس، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الدوري الليبي الممتاز، بملعب مدينة طبرق.

بادر فريق دارنس ممثل درنة الوحيد في الدوري الممتاز بالتسجيل في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عبر المهاجم إبراهيم الجارح، بينما خطف هدف التعادل لفريق شباب الجبل اللاعب سراج الهلودي في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

أهدر فريق دارنس عددا من الفرص المحقق للتسجيل خاصة خلال الشوط الأول، بينما استطاع فريق شباب الجبل السيطرة على منتصف الملعب والعودة للمباراة في الشوط الثاني وتحقيق التعادل والخروج بنقطة ثمنية.

قاد فريق دارنس المدرب عبدالعزيز فرج «زيزو»، الذي أجرى تغيير اضطراري بسبب إصابة المدافع هشام الحمر، بينما قاد فريق شباب الجبل المدرب التونسي، أنس العيساوي.

يذكر أن فريق دارنس تعرض لأزمة فنية طارئة عقب انسحاب مدربه التونسي، مكرم العامري، من مهمة تدريب الفريق بشكل مفاجئ قبل المبارة بنحو خمسة أيام.