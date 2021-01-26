المغربي: دورة للمدربين المحليين للحصول على الرخصة التدريبية من «كاف»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 26 يناير 2021, 06:58 مساء
عبدالمولى المغربي. (إنترنت)

قال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس، عبدالمولى المغربي، إنه ستقام دورة للمدربين المحليين للحصول على الرخصة (c) المعتمدة من الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة 30 مدربا محليا، كما أعلن عن تنظيم دورة محلية لمدربي حراس المرمى لعدد 30 مدربًا. 

وأوضح المغربي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاتحاد الفرعي حريص على تطبيق البروتوكول الصحي، فيما يتعلق بإجراءات فيروس «كورونا المستجد»، بعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن عبدالمولى المغربي، قد تقدم رسميا بالترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لاعبة تنس إسبانية تشكو تنظيم بطولة أستراليا: لا أتنفس سوى فيروس «كورونا»
رياضة عالمية
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الصناعي والصين تلاحقها
علوم وتكنولوجيا
وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان
رياضة محلية
ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»