المغربي: دورة للمدربين المحليين للحصول على الرخصة التدريبية من «كاف»

عبدالمولى المغربي. (إنترنت)

قال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس، عبدالمولى المغربي، إنه ستقام دورة للمدربين المحليين للحصول على الرخصة (c) المعتمدة من الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة 30 مدربا محليا، كما أعلن عن تنظيم دورة محلية لمدربي حراس المرمى لعدد 30 مدربًا.

وأوضح المغربي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاتحاد الفرعي حريص على تطبيق البروتوكول الصحي، فيما يتعلق بإجراءات فيروس «كورونا المستجد»، بعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن عبدالمولى المغربي، قد تقدم رسميا بالترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.