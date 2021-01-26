اتحاد الشرطة يكرم النائلي والأسود

اتحاد الشرطة يكرم النائلي والأسود (إنترنت)

كرمت إدارة نادي اتحاد الشرطة الرياضي اللاعب علي النائلي والمدرب زكريا الأسود بمكافأة مالية بعد حصول الرياضي علي النائلي على برونزية الجودو لوزن فوق 100 كيلو غرام بالبطولة الأفريقية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة، العميد عدنان التريكي، أن إدارة النادي ستقف مع البطل ودعمه للظهور بشكل مميز بـ«أولمبياد طوكيو 2021».



وأضاف التريكي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي اتحاد الشرطة سوف تواصل التطوير وترتيب البيت الداخلي وعودة الألعاب الجماعية والفردية بنادي اتحاد الشرطة، ومن بينها صدور العدد الجديد من جريدة اتحاد الشرطة الرياضي، التي ستواكب الأنشطة المختلفة لنادي اتحاد الشرطة.