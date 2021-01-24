5 تأجيلات تضرب بداية الدوري الممتاز الليبي

مباراة ودية بين الأخضر والهلال استعدادا للدوري (إنترنت)

أكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي، في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»، أن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم سينطلق الإثنين المقبل، 25 يناير الجاري، بأربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، ويلتقي «الصداقة» مع «الأخضر» بملعب شحات، وبملعب أجدابيا يتبارى «التعاون» مع «خليج سرت»، وفي المجموعة الثانية «الأولمبي» يستضيف «رفيق على ملعب الزاوية، وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء «الشط» مع «الاتحاد المصراتي».

وأضاف البوسيفي أنه تم تأجيل خمس مباريات في الأسبوع الأول، وجاء التأجيل للأندية التي لديها ثلاثة لاعبين أو لاعب وحارس مرمى في صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة الـ«شان»، وهي مباريات «الأهلي بنغازي» و«الهلال»، و«النصر» و«نجوم أجدابيا»، وفي المجموعة الثانية أُجلت مباريات «الاتحاد» و«الخمس»، و«السويحلي» و«المدينة»، و«الأهلي طرابلس» و«المحلة».

وواصل البوسيفي حديثه قائلاً: «على الأندية المشاركة مخاطبة لجنة تنظيم المسابقات بتحديد لون الزي الرسمي والاحتياطي لكل نادٍ، وأيضاً تحديد الملعب الرئيسي والاحتياطي لكل نادٍ، ومخاطبتنا قبل انطلاق المسابقة، وفي حالة عدم المخاطبة، تحدد لجنة المسابقات الملاعب البديلة من نفسها»، كما طلب من حكام المباريات التواجد في الملعب قبل ساعه ونصف الساعة من بداية المباراة كحد أقصى، والالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء «كورونا» وإجراء مسحة للاعبين قبل موعد المباراة بثلاثة أيام.

واقتربت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم من ملامسة الواقع، بعد طول انتظار امتد لأكثر من عامين، حيث دأبت البطولة الكبرى على البحث عن مخرج للظهور مجدداً لموسم 2020 - 2021 في النسخته الجديدة، بعد الوعود الكثيرة التي أطلقها رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني، وكان آخرها الانطلاق بشكل رسمي يوم 15 يناير الجاري، إلا أن بعض العراقيل الإدارية والمالية تسببت في تأجيل عمل القرعة التي أُجريت فعليّاً، في انتظار ضربة البداية الإثنين المقبل الموافق 25 يناير الجاري، بحسب ما وعدت به لجنة المسابقات، بعد محاولات احتواء غضب عشرة أندية أعلنت فقرها المالي الشديد، الذي يقف حائلاً أمام مشاركتها.

ينتظر الموسم الجديد ظهور 24 فريقاً، وزعوا على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقاً، المجموعة الأولى في المنطقة الشرقية، ضمت «الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«التحدي» و«النصر» و«خليج سرت» و«الأخضر» و«دارنس» و«شباب الجبل» و«نجوم أجدابيا» و«الأنوار» و«الصداقة» و«التعاون»، وضمت المجموعة الثانية في المنطقة الغربية فرق «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«المدينة» و«الوحدة» و«السويحلي» و«الخمس» و«الاتحاد المصراتي» و«رفيق» و«الشط» و«الأولمبي» و«المحلة» و«أبوسليم».

وأعلن رئيس لجنة المسابقات، حسين البوسيفي، أن نظام البطولة سيكون بدوري رباعي، الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون مباريات هذا الدور في ملاعب محايدة، والمباراة النهائية سيتم اختيار ملعب لها من قبل لجنة المسابقات، وفي حالة انتهاء الوقت القانوني للمباراة النهائية بالتعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح، كما أشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه سيكون البقاء بالدوري الممتاز لفريقين، بعد إجراء دوري رباعي لأواخر الترتيب في المجموعتين، كل مجموعة فريقين. رئيس اتحاد الكرة الليبي، عبد الحكيم الشلماني، أكد من قبل أنه سيتم تشكيل اللجان الفنية استعداداً لانطلاق الدوري، بعد إعطاء الإذن من اللجنة العليا الطبية لجائحة «كورونا»، وأن لجان الاتحاد الليبي لكرة القدم جاهزة لانطلاق الدوري في أي لحظة.

وقال الشلماني: «الدوري سينتهي في شهر يوليو 2021، بدأنا بشكل فعلي في ترتيب انطلاقة الدوري وسيتم تنظيم دورة للحكام المشاركين حتى يكونوا جاهزين للمسابقة، كما سيكون هناك تنسيق مع فيفا لإقامة دورة للحكام لتجهيزهم على تقنية الفار، ووضعنا الخطوط العريضة، وجميع اللجان جاهزة لعودة الدوري، وسنكون أول المتحدين لهذا الوباء، ونريد فقط التعاون مع الأندية؛ لذا طالبت بأن يكون الدوري لمدة أربعة أشهر ولا نريد أي تأجيل، ويجب وضع الاستحقاقات للمنتخبات والفرق المشاركة في البطولات القارية بعين الاعتبار، نحن لا نفرق بين الأندية الكبيرة والصغيرة، وفي حال اعتذار أحد الأندية عن المشاركة في الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس هناك فرق بين الأندية، فالمجاملة أنا بعيد عنها، ويتطلب الأمر منا حالياً تعاون الأندية والإعلام الرياضي مع الاتحاد الليبي لكرة القدم».

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يسبق انطلاق الدوري الممتاز مجموعة من المباريات الودية، ففي ملعب طرابلس تعادل بهدف فريقا «الشط» و«المحلة»، وفي ملعب بنينا ببنغازي فاز «الهلال» على «الأخضر» بثلاثية سجلها أحمد العبار وفيصل البدري وأسامة الشريف، وفي ملعب الصداقة بشحات تعادل بهدف «الصداقة» و«الأنوار»، وفي ملعب صرمان تعادل سلبياً «خليج سرت» و«رفيق صرمان»، كما فاز «الظهرة» على «أبوسليم» بهدفين نظفين سجلهما محمد الشريف ومحمود البخاري، وقد تصدى حارس مرمى الظهرة خالد بيوك لركلة جزاء تحصل عليها فريق «أبوسليم» في الدقيقة 90، وفي ملعب نادي «الصداقة» بشحات فاز «الصداقة» على فريق «التلال» بهدف دون مقابل، وكان هدف اللقاء الوحيد من إمضاء المهاجم سعد البرداح في زمن الشوط الثاني، وقد أقحم مدرب فريق «الصداقة»، التونسي مجدي الكردي، خلال اللقاء جميع اللاعبين المسجلين قي قائمة الفريق، وفي ملعب جنزور غرب طرابلس، فاز فريق «خليج سرت» على فريق «اليرموك» بهدفين نظفين سجلهما سعد بلعيد وسالم ضيف الله، وفي لقاء ودي آخر فاز «المدينة» على «الوحدة» بهدف دون رد، ليترقب الجميع شكل المواجهات الرسمية.