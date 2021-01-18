وفاة رئيس اتحاد الكرة السابق بعد إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 11:51 صباحا
الرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، رئيس نادي الاتحاد الحالي، جمال الجعفري، (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، رئيس نادي الاتحاد الحالي، جمال الجعفري عن عمر ناهز 59 عامًا.

يذكر أن الفقيد وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

ولد جمال الجعفري في مدينة غريان العام 1962، وبدأ حياته الرياضية بممارسة لعبة كرة القدم في دوريات المدارس، قبل أن ينضم إلى نادي الاتحاد كلاعب في فئة الأواسط العام 81، وتمكن خلال ستة مواسم من الصعود إلى الفريق الأول ليلعب بمركز«الليبرو».

ثم انتقل لينضم إلى فريق الأولمبي بالزاوية العام 1987، انتقل بعدها إلى نادي الترسانة بسوق الجمعة ( 1988 – 1992)، وابتعد فترة عن الملاعب بسبب إصابة، قبل أن ينضم إلى  فريق اليرموك بجنزور، الموسم الرياضي ( 1993-1994).

وانتقل بعدها إلى مجال التدريب، وكانت تجربته الأولى مع أشبال واسط فريق اليرموك ( 1993-1994 )، ثم نادي الترسانة كمساعد مدرب للفريق الأول، لموسمين متتاليين.

أشرف على تدريب المنتخب المدرسي الذي شارك في البطولة المغاربية بالمغرب، وحاز فيها على الترتيب الثاني.

كما عمل مدربا للمنتخب الليبي للناشئين العام 1999 والذي شارك في التصفيات البطولة الأفريقية تلك السنة، وتولى خلال الفترة من (2000-2004) رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، ثم اختير عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام الليبي لكرة القدم.
انتخب العام 2017 رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم، وانتخب آواخر العام 2019 رئيسا لنادي الاتحاد بطرابلس، وكان هذا آخر مشاوير حياته الرياضية.

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