طائرة الجزيرة تحقق الفوز على الوحدة في الدوري الليبي

منافسات في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس ضمن الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الثالثة مباراة الجزيرة والوحدة بإدارة الحكمين حسين النيرفو وعبدالسلام الرفاعي.

انتهت المباراة بفوز الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/ 17، 25/ 12، 25/ 10) ليضع الجزيرة أول ثلاث نقاط في رصيده من مباراتين، وبقي الوحدة دون نقاط من ثلاث مباريات.

وفي ذات المجموعة تقام اليوم الأحد بالقاعة الكبرى مباراة الأهلي طرابلس وأساريا التي أجلت أمس بسبب ضعف الإضاءة، وفي رصيد الأهلي طرابلس ست نقاط من مباراتين وأساريا ثلاث نقاط من مباراة واحدة.



جرى أول أمس الجمعة مباراتان بقاعة مصراتة في المجموعة الثانية انتهيتا بفوز السويحلي على التصدي بثلاثة أشواط لصفر، وفوز التحدي على الأفريقي بثلاثة أشواط لشوط واحد.