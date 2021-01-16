هيئة الشباب والرياضة ترحب بخطوات «كاف» لرفع الحظر عن الملاعب الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 16 يناير 2021, 05:27 مساء

رحبت الهيئة العامة للشباب والرياضة بما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتشكيل لجنة مستعجلة لزيارة ليبيا بهدف تفقد عدد من الملاعب كخطوة ضرورية من أجل رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وتؤكد الهيئة أنها بصدد تشكيل لجنة مستعجلة بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي ستتضمن عددًا من المحاور المهمة، أهمها المحور الأمني والصحي والمواصلات والاتصالات، كما تعبر الهيئة عن شكرها وتقديرها وامتنانها للدول التي ساندت بإصدار قرار بالموافقة على زيارة ليبيا وهي المغرب، مصر، موريتنا، الصومال، جبيوتي، بوركينا فاسو، تشاد.

وإذ تعبر الهيئة عن ترحيبها بهذه الزيارة، التي تعلق عليها الآمال وتنتظرها الجماهير الرياضية الليبية عمومًا ولاعبو كرة القدم، نتائجها الإيجابية بما يرفع عن كاهل دولة ليبيا المصروفات المالية الباهظة التي ترهق خزينة الدولة، وترفع من جانب آخر ما يعانيه الرياضيون من ويلات اللعب خارج أرضهم من إرهاق أصابهم كان له بالغ الأثر السيئ على نتائجهم ومشاركاتهم وحرمانهم من مساندة جماهيرهم وحرمانهم من التمتع بفرص اللعب على أرضهم.

وقالت الهيئة في بيانها، الذي نشر على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محل ترحاب من كامل مكونات دولة ليبيا، التي تأمل في نتائجها الإيجابية وتبدي الهيئة كامل الاستعداد لتوفير كافة المطالب التي تطلبها اللجنة، مذكرين بأن استمرار الحظر المفروض عن ملاعب ليبيا أرهق الرياضة الليبية ماديًّا ومعنويًّا، وساهم بصفة مباشرة في تدني مستوى الرياضة الليبية عمومًا، وكرة القدم خصوصًا.

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