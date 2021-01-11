ليبيا في اجتماع الاتحاد الأفريقي للرياضة المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 11 يناير 2021, 02:19 مساء
طارق حشاد (إنترنت)

شارك الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في اجتماع الاتحاد الأفريقي للرياضة المدرسية الذي عقد عبر الإنترنت.

وأكد حشاد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»،  اليوم الإثنين، أنه أوضح في مداخلته بالاجتماع أن 2020 كانت سنة تحدٍ لنا، «بدأناها بالمشاركة بالدورة المغاربية المدرسية للعدو الريفي بساقية سيدي يوسف بتونس، وحضرنا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية».

وأضاف: «خلال أزمة كورونا شاركنا عبر الإنترنت في بطولة العالم المدرسية للشطرنج وبطولة العالم المدرسية للتايكوندو والألعاب الإلكترونية الدولية المدرسية مع حملة (خليك نشيط) تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية».
 
وواصل حشاد: «في العام 2021 تنتظرنا أكثر من مشاركة خارجية، من بينها دورة الألعاب المدرسية لأقل من 15 عامًا، التي ستقام بصربيا في يونيو المقبل، وهناك مشاركة أيضًا بدورة الألعاب المدرسية التي ستحتضنها الصين أكتوبر المقبل».
 
يشار إلى أن جدول أعمال الاتحاد الأفريقي نوقشت فيه جملة من المواضيع، من بينها بدء العام الدراسي الرياضي 2021/2020، وخطة العمل 2021/2020 مع تنظيم الأحداث الرياضية المدرسية عن بعد.

يأتي هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوة دولية عبر الإنترنت حول «التعليم من خلال الرياضة» ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي للرياضة المدرسية، كما تم الاتفاق على إقامة بطولة كاراتيه وبطولة كرة القدم الاستعراضية عن بعد.

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