40 مشاركا في الدورة الثالثة للمشروع الوطني لتطوير كرة القدم

الدورة الثالثة للمشروع الوطني لتطوير كرة القدم. (إنترنت)

تنطلق اليوم بمدرسة 20 أغسطس بزاوية الدهماني بطرابلس، المرحلة الثالثة من المشروع الوطني لتعليم وتطوير كرة القدم للفئات العمرية.

وقال مدير الإدارة العامة للنشاط المدرسي سالم الشيباني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدورة استكمالا للدورتين السابقتين، وتستهدف 40 معلما وستتواصل لثلاثة أيام.

وأشار إلى أن الدورة يتضمن في برنامجها محاضرات نظرية وعملية، وأن الانطلاق سيكون اليوم بمحاضرة للأستاذين فرحات سالم ومصباح شنقب، عن الحصة التدريبية (أجزائها وزمنها ومحتوياتها)، والمهارات الأساسية وتكليف المعلمين بأعداد حصة تدريبية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات مختصرة.

وأوضح أن غدًا الأربعاء ستقام محاضرة عملية لتقسيم المعلمين إلى مجموعات لإعداد وتحضير حصة تدريبية تتبعها حلقة نقاش، على أن يقام يوم الخميس محاضرة للأستاذ فرحات سالم بعنوان تنظيم مسابقات مصغرة عملي بالملعب بين المجموعات.