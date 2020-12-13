3 مدربين من بين 41 أمام منتخب ليبيا بعد الفرز.. ومشكلة أمنية العائق الوحيد

الطيب أميمة (أرشيفية : الإنترنت)

قام عضو اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الكرة الطيب أميمة، باختيار طاقم تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم، قائلا: «تم اختيار ثلاثة أسماء لمدربين معروفين بعد فرز 41 ملفا».

وأضاف أميمة في تصريحات تلفزيونية لقناة سلام: «الهدف إعداد منتخب قوي لتصفيات كأس العالم 2022، لذا حرصنا أن يكون المدرب القادم للمنتخب فاهما للكرة الأفريقية وعلى خلفية بها قوية».

وأكمل: «المشكلة التي واجهتنا رفض بعض الدول منح الموافقة للمدربين العمل داخل ليبيا خوفا من الوضع الأمني».



واختتم أميمة تصريحه قائلا: «وجود اللجنة الفنية مهم جدا بشكل مستمر في اتحاد الكرة الليبي، لأن المناقشات مستمرة».