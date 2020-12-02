القنطري يستدعي الشلماني لاجتماع عاجل بعد إشارة «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 08:22 مساء
الشلماني والقنطري (أرشيفية - إنترنت)

بعث رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري برسالة إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، طلب فيها ضرورة عقد اجتماع عاجل بينهما.

وجاء في نص الرسالة، بحسب ما نشر عبر صفحة هيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك»: «السيد المحترم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.. تحية طيبة.. عطفًا على الشعبية الهائلة التي تختص بها رياضة كرة القدم في بلاد العالم ومن بينها بلادنا العزيزة، ورجوعا إلى تذبذب المستوى الفني لهذه الرياضة في بلادنا، خاصة على مستوى فرقنا الوطنية وكذلك فرق الأندية الليبية؛ مما تسبب في تأخر ترتيبنا على المستوى العالمي في آخر ترتيب القائمة التي يعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا».

وأضاف: «إن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تدعونا، وبصفة عاجلة، للاجتماع معًا للوقوف على الأسباب وإجراء الدراسة والبحث اللازمين من كل الجوانب للغرض المذكور، على أن يكون موعد الاجتماع صباح غدا الخميس».

واختتم: «سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه خير وتقدم بلادنا العزيزة في جميع المجالات، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير، والسلام عليكم.. الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة».

وتراجع المنتخب الليبي لكرة القدم خطوات كبيرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشهري الجديد الصادر مساء الجمعة الماضية، حيث أصبح في المركز 111 عالميا عن شهر نوفمبر بعدما كان في المركز الـ102.

المنتخب الليبي يحتل المركز 111 عالميا و26 أفريقيا و16 عربيا، و1178 نقطة في التقييم الخاص بشهر نوفمبر، بحسب التقييم الأخير الصادر على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأتي هذا التراجع للمنتخب الوطني بسبب النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة والخسارة في المباراة الودية أمام جزر القمر، والخسارة أمام غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا، حيث كان يحتل المنتخب المركز 102 في الشهر الماضي.

وخسر المنتخب الوطني أمام مضيفه غينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا «الكاميرون 2022»

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