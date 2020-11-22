ليبيا تواجه الأكوادور في أولمبياد العالم لشطرنج ذوي الاحتياجات الخاصة

لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

تشهد الجولة الثانية لأولمبياد العالم لشطرنج ذوي الاحتياجات الخاصة، مواجهة بين ليبيا تصنيف 59 مع الأكوادور تصنيف 45 في البطولة.

وفى هذه الجولة يواجه الليبي عادل عون نظيره الأكوادوري كارزون تصنيف 1647، وعبدالمنعم خلف يلتقى ديلقادو تصنيف 1243، ومعمر موسي يتبارى نيفارز، تصنيف 1250، ومحمد الهدار يواجه جاكوم تصنيف 1549.

يذكر أن لاعبي منتخب ليبيا الأربعه بدون تصنيف.

وانطلقت البطولة امس بمشاركة 60 فريقا وفي الجولة الأولى خسر منتخب ليبيا أمام فرنسا بالإنسحاب 0 / 4 لعدم توفر الكمبيوترات للاعبين في اليوم الأول.