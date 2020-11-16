خارطة طريق العملية الانتخابية بنادي «السويحلي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 06:28 مساء
نادي «السويحلي» .(إنترنت)

أعلنت هيئة الشباب والرياضة فرع مصراتة، البرنامج الزمني لانتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بنادي «السويحلي»، الذي بدأ بفتح التسجيل في العضوية في الفترة من 11 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتليها تقديم قوائم المترشحين خلال الفترة من 15 إلى 25  نوفمبر الجاري، ويتم إعلان القوائم في 25 نوفمبر، ويفتح باب الطعون يوم 27 نوفمبر، كما يتم البت في الطعون خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر.

وعلمت «بوابة الوسط» أن القوائم النهائية ستعلن في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الفترة من  2 إلى 17 ديسمبر المقبل، والجلسة الانتخابية ستكون في  19 ديسمبر.

كما تعلن النتائج في اليوم الذي يليه، وتقبل الطعون في النتائج في 21 ديسمبر، ويبث في الطعون في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر، وتعلن النتائج النهائية في 24 ديسمبر.

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