بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي)

جرت اليوم الإثنين بالقاهرة، قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية لكرة القدم، موسم 2020/ 2021، والتي يشارك فيها هذا الموسم أربعة فرق ليبية في الكأس والرابطة.

في رابطة دوري أبطال أفريقيا، أوقعت القرعة فريق الأهلي بنغازي في هذا الدور مع فريق بميكيلي الإثيوبي، وفي حال التأهل للدور الثاني سيصطدم بفريق الترجي التونسي.

وفي نفس المسابقة بدوري أبطال أفريقيا، يواجه فريق النصر في الدور التمهيدي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، وفي حال التأهل، يواجه الفائز من ألجيش الرواندي أو جورماهيا الكيني.

وبالنسبة لفريقي النصر والأهلي بنغازي، في حالة الإخفاق في التأهل والخروج من الدور الثاني (بعد التمهيدي) ينتقلان إلى مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي دور 32 (الثاني).

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية يلتقي الاتحاد ممثل ليبيا في هذه المسابقة في الدور التمهيدي مع فريق هورسيد الصومالي، وفي حال تأهله سيصطدم ببيراميدز المصري.

وفي نفس المسابقة فريق الأهلي طرابلس الذي أعفي من الدور التمهيدي سيقابل في دور الـ32 المتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي، وفاسيل كانيما الإثيوبي.

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بالقاهرة، دون حضور أي من ممثلي الأندية المشاركة أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت عن طريق الفيديو بحضور كافة أعضاء اللجنة المنظمة بطولات الأندية.

ومن المقرر أن ينطلق الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال شهر نوفمبر الجاري.