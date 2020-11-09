بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 09:43 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي)

جرت اليوم الإثنين بالقاهرة، قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية لكرة القدم، موسم 2020/ 2021، والتي يشارك فيها هذا الموسم أربعة فرق ليبية في الكأس والرابطة.

في رابطة دوري أبطال أفريقيا، أوقعت القرعة فريق الأهلي بنغازي في هذا الدور مع فريق بميكيلي الإثيوبي، وفي حال التأهل للدور الثاني سيصطدم بفريق الترجي التونسي.

وفي نفس المسابقة بدوري أبطال أفريقيا، يواجه فريق النصر في الدور التمهيدي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، وفي حال التأهل، يواجه الفائز من ألجيش الرواندي أو جورماهيا الكيني.

وبالنسبة لفريقي النصر والأهلي بنغازي، في حالة الإخفاق في التأهل والخروج من الدور الثاني (بعد التمهيدي) ينتقلان إلى مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي دور 32 (الثاني).

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية يلتقي الاتحاد ممثل ليبيا في هذه المسابقة في الدور التمهيدي مع فريق هورسيد الصومالي، وفي حال تأهله سيصطدم ببيراميدز المصري.

وفي نفس المسابقة فريق الأهلي طرابلس الذي أعفي من الدور التمهيدي سيقابل في دور الـ32 المتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي، وفاسيل كانيما الإثيوبي.

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بالقاهرة، دون حضور أي من ممثلي الأندية المشاركة أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت عن طريق الفيديو بحضور كافة أعضاء اللجنة المنظمة بطولات الأندية.

ومن المقرر أن ينطلق الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال شهر نوفمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
جريدة مغربية: ليبيا تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية «المتنازع عليه»
ليبيا
«واشنطن بوست»: علماء يحققون في ظاهرة مناخية فريدة ونادرة ضربت طرابلس
ليبيا
السراج يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية
ليبيا
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة «فايزر» تعلن أن لقاحها ضد «كوفيد-19» فعال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب