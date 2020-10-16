القنطري يتحدث لـ«الوسط» عن تأهيل مجمع رجب عكاشة

القنطري في حفل تكريمه من قبل الاتحاد الليبي للملاكمة. (إنترنت)

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية الدكتور بشير القنطري أنه سوف يتم تأهيل مجمع رجب عكاشة، وإدخال التحسينات الفنية عليها، وإضافة بعض المرافق الخاصة به من حجرات تغيير الملابس ودورات المياه وجميع المرافق المطلوبة، ليكون مجمعا شاملا، والذي سيكون على مستوى عال وفق أحدث التقنيات.

وأضاف القنطري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، على هامش حفل تكريمه من قبل الاتحاد الليبي للملاكمة صباح اليوم، أن الهيئة العامة رصدت مبلغ 5 ملايين دينار ليبي لهذه الصيانة، وأن المجلس الرئاسي وافق على صيانة وإعادة تأهيل هذا المجمع وفي انتظار تسييل المبلغ فقط لإدارة المشروعات بالهيئة لتوقيع العقود مع إحدى الشركات للبدء في عملية الصيانة.

وقال إن الاتحاد الليبي للملاكمة بعد عملية الانتخاب في حاجة ماسة لتطوير البنية التحتية، وفي حاجة أيضا لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة في جميع المناطق الليبية، وأن الهيئة العامة ستكون دعما لهذا الاتحاد بعد توقف اللعبة منذ أكثر من نصف قرن تقريبا وعودتها للحياة من جديد، وستكون هناك العديد من الصالات والحلبات الرياضية، وحتى في الأندية التي تمارس اللعبة سيكون هناك حلبة للملاكمة في هذه الأندية حتي يتم انتشار هذه اللعبة، والتي تعتبر من أقدم الألعاب وأول الألعاب في ليبيا، والتي من خلالها أنشئت العديد من الاتحادات.

وتابع أن الهيئة ستكون دعما لأي اتحاد، وهي سائرة في هذه الاتجاه، والحمد لله هناك تطوير للبنية التحتية لجميع الاتحادات، والتي برزت للعيان، ومنها حوالي 191 ملعبًا وصالات رياضية مجمعة، وهناك العديد من الإنجازات، والتي وصلت فيها نسبة الإنجاز لأكثر من 60 في المائة، وهناك مشاريع تدرس حاليا وتضع لها آخر اللمسات.

ويعد مجمع رجب عكاشة العتيق، أحد معالم مدينة طرابلس الرياضية، وقد احتضن العديد من البطولات والمباريات، وشهد العديد من الضيوف من بينهم الملاكم العالمي محمد علي كلاي سنة 1971، والعديد من الشخصيات ويتميز بموقعه الجغرافي، لوقوعه وسط طرابلس، والذي شهد على محطات مضيئة في سماء الرياضة الليبية للألعاب الجماعية السلة والكرة الطائرة واليد والفردي في لعبة الملاكمة.