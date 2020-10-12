انطلاق تدريبات فرق الناشئين بنادي الأخضر

تدريبات فريق الأواسط بنادي الأخضر. (الوسط)

انطلقت تدريبات فرق الناشئين بنادي الأخضر بمدينة البيضاء، وذلك بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد019» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال المكتب الإعلامي بنادي الأخضر لـ«بوابة الوسط» الإثنين: «بعد منح الإذن من اللجنة الطبية الاستشارية أُقيم، السبت الماضي، التجمع الأول لأبناء نادي الأخضر الرياضي الثقافي الاجتماعي للفئات السنية (البراعم والآمال والأواسط) لكرة القدم، وذلك بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».

ولفت المكتب الإعلامي بالنادي إلى أن التدريبات انطلقت «بحضور عضو مجلس الإدارة، المكلف مهام رئاسة النادي نصر الدين بوفليقة، والمدير التنفيذي بالنادي فتح الله بوزهرة، والطاقم الفني والإداري بمدرسة الناشئين لكرة القدم».

وأشار المكتب الإعلامي بنادي الأخضر إلى أن «هذه التجمعات تهدف إلى إجراء الاختبارات الطبية والبدنية لأبناء القلعة الخضراوية حتى يكونوا جاهزين في حال انطلاق الدوري من جديد».