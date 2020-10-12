انطلاق تدريبات فرق الناشئين بنادي الأخضر

انطلقت تدريبات فرق الناشئين بنادي الأخضر بمدينة البيضاء، وذلك بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد019» المعروف بـ«كورونا المستجد».
وقال المكتب الإعلامي بنادي الأخضر لـ«بوابة الوسط» الإثنين: «بعد منح الإذن من اللجنة الطبية الاستشارية أُقيم، السبت الماضي، التجمع الأول لأبناء نادي الأخضر الرياضي الثقافي الاجتماعي للفئات السنية (البراعم والآمال والأواسط) لكرة القدم، وذلك بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».
ولفت المكتب الإعلامي بالنادي إلى أن التدريبات انطلقت «بحضور عضو مجلس الإدارة، المكلف مهام رئاسة النادي نصر الدين بوفليقة، والمدير التنفيذي بالنادي فتح الله بوزهرة، والطاقم الفني والإداري بمدرسة الناشئين لكرة القدم».
وأشار المكتب الإعلامي بنادي الأخضر إلى أن «هذه التجمعات تهدف إلى إجراء الاختبارات الطبية والبدنية لأبناء القلعة الخضراوية حتى يكونوا جاهزين في حال انطلاق الدوري من جديد».