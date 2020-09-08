قريميدة: لسنا جاهزين لكرة قدم محترفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 06:30 مساء
محمد قريميدة . (إنترنت)

كشف المراقب الليبي بالاتحادين الدولي والأفريقي، والأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، أن ليبيا ما زالت غير جاهزة لكرة قدم محترفة بالفترة الحالية. 

وأكد قريميدة أن كرة الهواية أسعدت الناس، ولكننا غير جاهزين لكرة قدم محترفة، لأن قوانينها وطقوسها وتقاليدها غير موجودة، ولم نصل بعد إلى الشروط والمواصفات.

وتساءل محمد قريميدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل سيطول الحال بكرة القدم الليبية التي تعيش اللاهواية واللااحتراف؟».

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، أعلن منتصف الشهر الماضي، تعيين المهندس محمد قريميدة مستشارا له، ونص القرار على أن يتولى قريميدة أربع مهام وهي: ما يحال إليه من رئيس اللجنة من مذكرات ورسائل، وإبداء الرأي القانوني الرياضي الأولمبي فيما يحال إليه من الرئيس، والمساهمة في وضع اللوائح والنظم الفنية المتعلقة بالشأن الأولمبي، ومساعدة الاتحادات الرياضية والإدارات باللجنة في الاستشارات المتعلقة بالحركة الأولمبية. 

وكان اتحاد كرة القدم أعلن منتصف أكتوبر موعدا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الليبي، وربط إقامتها بموافقة الجهات الصحية والأمنية، وسط مؤشرات ترجع صعوبة حصوله على الموافقة المطلوبة لعدم جاهزية الملاعب لمواجهة «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسا لـ«أركان الوفاق»
ليبيا
اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من قبل ملثمين
دولى
المشري: ما يجري في المغرب وجنيف «مباحثات غير رسمية» ونتائجها «ليست ملزمة»
ليبيا
ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة
رياضة عالمية
«للنساء فقط» منصة إلكترونية تتحدى القيود في باكستان
منوعات
النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي
عربى
«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل
ليبيا
بنسلفانيا تشهد معركة انتخابية غير متكافئة بين ترامب وبايدن
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن تجدد إصابة المتعافي بعدوى كوفيد_19