قريميدة: لسنا جاهزين لكرة قدم محترفة

محمد قريميدة . (إنترنت)

كشف المراقب الليبي بالاتحادين الدولي والأفريقي، والأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، أن ليبيا ما زالت غير جاهزة لكرة قدم محترفة بالفترة الحالية.

وأكد قريميدة أن كرة الهواية أسعدت الناس، ولكننا غير جاهزين لكرة قدم محترفة، لأن قوانينها وطقوسها وتقاليدها غير موجودة، ولم نصل بعد إلى الشروط والمواصفات.

وتساءل محمد قريميدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل سيطول الحال بكرة القدم الليبية التي تعيش اللاهواية واللااحتراف؟».

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، أعلن منتصف الشهر الماضي، تعيين المهندس محمد قريميدة مستشارا له، ونص القرار على أن يتولى قريميدة أربع مهام وهي: ما يحال إليه من رئيس اللجنة من مذكرات ورسائل، وإبداء الرأي القانوني الرياضي الأولمبي فيما يحال إليه من الرئيس، والمساهمة في وضع اللوائح والنظم الفنية المتعلقة بالشأن الأولمبي، ومساعدة الاتحادات الرياضية والإدارات باللجنة في الاستشارات المتعلقة بالحركة الأولمبية.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن منتصف أكتوبر موعدا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الليبي، وربط إقامتها بموافقة الجهات الصحية والأمنية، وسط مؤشرات ترجع صعوبة حصوله على الموافقة المطلوبة لعدم جاهزية الملاعب لمواجهة «كورونا».