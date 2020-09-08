نادي «الأخضر» يستعد لإطلاق إذاعته المحلية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 12:36 مساء

يستعد نادي «الأخضر» بمدينة البيضاء لإطلاق إذاعته المحلية على موجة «FM»، ليواكب جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في النادي والمدينة.

وقال المركز الإعلامي للنادي: «إن أعمال تركيب المرسلة الخاصة براديو الأخضر (FM) انطلقت أمس الإثنين بحضور المدير التنفيذي للنادي فتح الله بوزهرة، والمشرف والمتابع لأعمال التركيب واستكمال مقر الراديو ورئيس المركز الإعلامي ربيع خليفة».

وأشار المركز الإعلامي لنادي «الأخضر»  إلى أن الإذاعة المحلية على موجة «FM» للنادي «من ضمن خطة رئيس مجلس إدارة النادي عبدالمطلب ثابت لتطوير الجانب الإعلامي والثقافي داخل القلعة الخضراء حتى يصل عبر أثيرها لكل الأرجاء».

يذكر أن نادي «الأخضر» من أبرز أندية الجبل الأخضر ويشارك في مختلف المسابقات الرياضية على مستوى ليبيا وله مشاركات خارجية في كرة القدم، كما تميز بنشاطه الثقافي والاجتماعي ويحظى بمساندة كبيرة من جماهير مدينة البيضاء ومحيطها.

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